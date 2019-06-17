Футболистов молодёжной сборной Украины, ставших чемпионами мира, упрекнули за общение на русском языке

Украинский журналист Артём Франков выразил недовольство тем, что футболистов сборной Украины, которые стали чемпионами мира U20, обвинили в общении на русском языке.

«Не обошлось без визгливых сетований: мол, выигрывают наши футболисты, но по-украински недостаточно говорят… Так что, может, от титула чемпионов мира отказаться, если в сборной игроки и тренеры по-русски говорили?! Какие ещё варианты и недовольства от „патриотов“ нас ждут?!» — написал Франков в твиттере.

Не обошлось без визгливых сетований: мол, выигрывают наши футболисты, но по-украински недостаточно говорят... Так что, может, от титула чемпионов мира отказаться, если в сборной игроки и тренеры по-русски говорили?! Какие еще варианты и недовольства от "патриотов" нас ждут?! — Artem Frankov (@frankov11) 17 июня 2019 г.

Сборная Украины 15 июня впервые в истории стала победителем молодёжного первенства планеты. На групповом этапе украинские футболисты одержали две победы и однажды сыграли вничью, а в плей-офф добились побед в четырёх встречах.





