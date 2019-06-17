Трёхколёсный «Мерседес» удирал от ГИБДД в Адмиралтейском. Искромётная погоня попала на видео

Ночную погоню организовал «Мерседес» со спущенным колесом в Адмиралтейском районе Петербурга. Видео преследования искрящегося транспорта опубликовал «Дорожный инспектор» 17 июня.

Движущийся на трёх колёсах чёрный «Мерседес» сотрудники ГИБДД заметили на Обводном канале около часу ночи. Вырывающиеся из-под машины искры водителя не смущали, скорее, наоборот, добавляли торжественности действу. На требование инспекторов остановить транспорт, автолюбитель не отреагировал и лихо завернул с Обводного на улицу Шкапина. «Мерседес» откинуло на тротуар, после небольшой паузы движение продолжилось по встречке, со Шкапина гонщик вильнул на Маршала Говорова, где и был задежан.

У водителя не оказалось прав, рулил он под влиянием алкоголя. В отношении мужчины составлены протоколы по 12 нарушениям. По словам очевидцев, «Мерседес» ехал на трёх колёсах ещё с Таллинского шоссе.





