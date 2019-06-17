Активисты узнали об объявлении муниципальных выборов в Петроградском районе

Активисты обнаружили еще один муниципалитет, где объявлены выборы. О том, что документы уже принимают в избирательной комиссии МО Чкаловское, сообщила вечером 17 июня депутат от «Справедливой России» и кандидат в губернаторы Петербурга Надежда Тихонова.

«При этом на сайте муниципалитета решение о назначении выборов не опубликовано, Горизбирком также не уведомлен. В районной библиотеке просмотреть обязательный экземпляр газеты не удалось, так как сотрудник, отвечающий за это, не присутствует на месте (по словам работников библиотеки)», – написала она на странице в Facebook.

Как писала «Фонтанка», в пятницу, 14 июня, в районной библиотеке также отсутствовали сотрудники, ответственные за муниципальную прессу, однако корреспонденту сообщили, что газеты пришли еще в начале недели и во всех них есть информация о выборах.

Ранее «Фонтанка» писала, что уже в четырех муниципалитетах Выборгского района объявили выборы. Данные об этом активисты обнаружили случайно. В Центризбиркоме на утреннем заседании отчитали петербургскую избирательную комиссию, назвав объявленные тайком выборы «грубым нарушением федерального законодательства».





