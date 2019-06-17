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Общество
17.06.2019 23:05
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ООН: Население планеты за 30 лет увеличится на 2 млрд человек

Население планеты увеличится в ближайшие 30 лет на 2 млрд человек и к 2050 году достигнет 9,7 млрд человек. Такой прогноз содержится в опубликованном в понедельник новом докладе Организации Объединенных Наций (ООН), посвященном глобальным демографическим изменениям.

По прогнозу ООН, 50% общего прироста населения в будущие три десятилетия будет приходиться на долю девяти стран – Индии, Нигерии, Пакистана, Демократической Республики Конго, Эфиопии, Танзании, Индонезии, Египта и США. В 2027 году, полагают эксперты ООН, Индия обгонит Китай и займет первое место в мире по численности населения. Численность жителей тропической Африки к 2050 году увеличится в два раза, сообщает ТАСС.

"Самыми стремительными темпами население растет в беднейших странах мира, что приводит к дополнительным трудностям в борьбе с бедностью, неравенством и голодом, а также подрывает усилия по укреплению систем образования и здравоохранения", – отмечает Лю Чжэньмин, заместитель генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам.

В докладе отмечается, что население планеты стареет, и в первую очередь это относится к странам Европы и Северной Америки. В 2018 году число людей в возрасте от 65 лет и старше впервые превысило число детей до пяти лет. Главными причинами старения населения планеты являются увеличение продолжительности жизни и снижение уровня рождаемости.



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