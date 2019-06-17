СМИ: США приготовились ударить по Ирану

США планируют нанести ограниченный удар по одному из объектов ядерной программы Ирана. Об этом пишет Jerusalem Post со ссылкой на западных дипломатов при ООН.

«Взрыв будет массивным, но ограниченным конкретной целью», — приводит издание слова источника. По его словам, президент США Дональд Трамп не одобряет эту идею, однако решение было предоставлено госсекретарю Майку Помпео, который настаивает на ударе по Ирану.

Отмечается, что переговоры в Белом доме с участием высокопоставленных военных командиров, представителей Пентагона и советников главы государства ведутся с 14 июня. Кроме того, Вашингтон хочет нарастить военное присутствие на Ближнем Востоке и направить в этот регион больше солдат.

14 июня американский лидер обвинил власти Ирана в причастности к атаке на нефтяные танкеры в Оманском заливе. Тегеран отверг причастность к инциденту, обвинив Вашингтон в попытке сорвать переговоры с Японией и замаскировать экономический терроризм против Ирана.

Отношения США и Ирана обострились год назад. В начале мая 2018-го Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из ядерной сделки 2015 года и возобновлении санкций против Тегерана. Новый пакет ограничительных мер США против Ирана вступил в силу в ноябре. Санкции распространяются на экспорт нефти, промышленность, торговлю и операции Центробанка страны в долларах.





