Вскрытие показало, что найденная мертвой в Испании несовершеннолетняя россиянка была убита

Девочка из России, найденная мертвой в городе Матаро (автономное сообщество Каталония), была убита. Об этом свидетельствуют результаты проведенной аутопсии, передает газета La Vanguardia со ссылкой на судебные источники.

La menor de 14 a?os fue descubierta el domingo por la noche por un vecino con heridas de arma blanca en el cuello https://t.co/NKenaze5iY — La Vanguardia (@LaVanguardia) 17 июня 2019 г.

По информации издания, хотя изначально не исключалась версия суицида, вскрытие подтвердило, что речь идет об убийстве. Оно уточняет возраст девочки – 14 лет.







Ранее сообщалось, что в Матаро было обнаружено тело 13-летней гражданки России. Подросток проживал в Испании вместе с матерью и старшим братом. Мать девочки несколько дней назад уехала из королевства. Местонахождение ее несовершеннолетнего брата пока не установлено.

Генконсульство России в Барселоне подтвердило, что несовершеннолетняя девочка из РФ была найдена мертвой в Испании. В диппредставительстве уточнили, что тело ребенка было обнаружено 16 июня в одном из жилых зданий города Матаро.