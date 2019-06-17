ВКС РФ перехватили бомбардировщики США над Черным и Балтийским морями

Российские истребители 17 июня поднимались на "перехват" стратегических бомбардировщиков США над Черным и Балтийским морями, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

"17 июня 2019 года экипажами российских истребителей Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне были осуществлены перехваты стратегических бомбардировщиков В-52Н ВВС США, которые приближались к государственной границе Российской Федерации со стороны Черного и Балтийского морей", – цитируют сообщение центра российские информагентства.

"Полеты российских самолетов выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", – заявили российские военные.

Ранее "Фонтанка" писала о том, что стратегические бомбардировщики ВВС США В-52Н днём были замечены в воздушном пространстве ФРГ, они двигались на восток. У Калининграда в это же время летал американский самолет-разведчик.





