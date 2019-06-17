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Власть
17.06.2019 22:26
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Макрон объяснил желание не допустить выхода России из Совета Европы

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе пресс-конференции после встречи в Париже с президентом Украины Владимиром Зеленским объяснил, почему Париж хочет не допустить выхода России из Совета Европы.

«Что касается санкций в Совете Европы, то на самом деле от этих санкций страдает не российское государство, а граждане России. Потому что принадлежность РФ к Совету Европы означает принадлежность к юрисдикционному пространству, это означает возможность подавать иски к российскому государству. И если Россия будет исключена из Совета Европы, все это станет невозможным», — приводит слова Макрона «Европейская правда» 17 июня.

По его словам, именно поэтому начат процесс консультаций для того, чтобы вернуть Россию к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

«Мы хотим избежать полного выхода России из Совета Европы, потому что мы считаем, что это будет вредить прежде всего интересам граждан России, мы хотим обеспечить их возможность отстаивать свои права», — добавил Макрон.



Справка:

В июне 2017 года Москва заморозила часть выплат в бюджет Совета Европы после того, как российская делегация в Парламентской ассамблее организации (ПАСЕ) в 2014-2015 годах лишилась ряда прав из-за своей позиции по статусу Крыма. Выплаты приостановили до тех пор, пока полномочия России не будут полностью восстановлены.

В середине мая 2019 года главы МИД стран-членов Совета Европы (СЕ) по итогам встречи в Хельсинки призвали обеспечить равные возможности для всех стран-участниц организации. Кроме того, они призвали делегации всех стран-членов СЕ пригласили принять участие в июньской сессии, в ходе которой будут выбраны генсек ПАСЕ и судьи Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). В начале июня профильный комитет ПАСЕ принял резолюцию, в которой предлагает российской делегации принять участие в сессии в июне.

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