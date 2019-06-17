Макрон объяснил желание не допустить выхода России из Совета Европы

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе пресс-конференции после встречи в Париже с президентом Украины Владимиром Зеленским объяснил, почему Париж хочет не допустить выхода России из Совета Европы.

«Что касается санкций в Совете Европы, то на самом деле от этих санкций страдает не российское государство, а граждане России. Потому что принадлежность РФ к Совету Европы означает принадлежность к юрисдикционному пространству, это означает возможность подавать иски к российскому государству. И если Россия будет исключена из Совета Европы, все это станет невозможным», — приводит слова Макрона «Европейская правда» 17 июня.

По его словам, именно поэтому начат процесс консультаций для того, чтобы вернуть Россию к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

«Мы хотим избежать полного выхода России из Совета Европы, потому что мы считаем, что это будет вредить прежде всего интересам граждан России, мы хотим обеспечить их возможность отстаивать свои права», — добавил Макрон.





