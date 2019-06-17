От минометного огня боевиков погибли 11 жителей сирийской провинции Алеппо

Боевики обстреляли из минометов населенный пункт Кудехи в сирийской провинции Алеппо, погибли 11 мирных жителей, 15 ранены, сообщает 17 июня вечером российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

"Населенный пункт Кудехи провинции Алеппо подвергся минометному обстрелу с позиций боевиков террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ – прим.ред) в районе населенного пункта Хан-Туман. В результате обстрела погибло 11 и ранено 15 мирных жителей", – говорится в сообщении. Кроме того, боевики обстреляли населенные пункты провинций Латакия и Хама.

Добавляется, что за прошедшие сутки представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели одну гуманитарную акцию в населенном пункте Дарайя (провинция Дамаск) и одну благотворительную акцию в районе Могамбо (город Алеппо).





