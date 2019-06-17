IAAF одобрила заявки 14 российских атлетов на участие в международных соревнованиях

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) одобрила заявки 14 российских спортсменов на участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Об этом сообщает пресс-служба IAAF.

Допуск на международные старты получили Виктор Бахарев (бег на 1500 метров), Алексей Фадеев (прыжки в высоту), Алексей Кислица (метание диска), Кристина Клещева (бег на 100 метров с барьерами), Илья Краснов (бег на 400 метров), Валерия Кучина, Николай Орлов (оба – метание копья), Андрей Кухаренко (бег на 200 и 400 метров), Иван Логинов, Владимир Лысенко, Екатерина Тюрина (все – бег на 400 метров с барьерами), Марина Максимова, Тамара Сластникова (обе – бег на 100 и 200 метров), Николай Вербицкий (бег на 800 метров).

В общей сложности право выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе в 2019 году получил 81 российский легкоатлет. 39 заявок от спортсменов были отклонены, еще одна была отозвана.





