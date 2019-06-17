«ВКонтакте» рассказали, почему заблокированы группы с информацией о Чемодановке

Блокировка сообществ в «ВКонтакте», посвящённых конфликту в селе Чемодановка», не связана с законом о фэйковых новостях. Об этом «Фонтанке» рассказали в пресс-службе социальной сети 17 июня.

Группы заблокировали за призывы к насилию. В приведённых пресс-службой запрещённых постах пользователи говорят о подготовке вооружённого «возмездия».

Ранее СМИ писали о том, что размещённую в пабликах информацию Генпрокуратура признала недостоверной, по требованию Роскомнадзора её удалили.







Конфликт в Чемодановке произошел 13 июня, согласно формулировке СК, «на бытовой почве». Жертвой массовой драки стал один человек, еще четверо пострадали. На следующий день местные жители вышли на сход и перекрыли федеральную трассу. Задержаны около 30 человек, в том числе подозреваемый в убийстве.

По одной версии, сельчане вступились за несовершеннолетнюю девушку, которую пытались изнасиловать. Президент Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметр заявила, что поводом стала ссора детей на пруду, которая продолжилась дракой взрослых.