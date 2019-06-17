Специалисты России и Белоруссии выполнят наблюдательный полет над территорией Латвии

В рамках реализации международного Договора по открытому небу группа государств-участников – Республика Беларусь и Российская Федерация – планирует выполнить наблюдательный полет на российском самолете наблюдения АН-30Б над территорией Латвии, сообщает Минобороны России.

Наблюдательный полет будет выполняться в период с 17 по 21 июня с аэродрома открытого неба Рига. Максимальная дальность полета составит 800 километров.

Российский самолет наблюдения пролетит по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, а латвийские специалисты на его борту будут контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных Договором.

Наблюдательные полеты в рамках договора выполняются в целях содействия большей открытости и транспарентности в военной деятельности государств-участников, а также упрочения безопасности через укрепление мер доверия.





