Роскомнадзор опубликовал правила изоляции Рунета. Посольства и Калининградскую область ограничивать не будут

Правила изоляции российского сегмента Интернета при возникновении угроз опубликовал Роскомнадзор. Проект приказа размещён на сайте правительства РФ.

Согласно документу, при возникновении внешней угрозы применяется режим централизованного управления, при котором жители России не смогут использовать для общения сети связи, расположенные за пределами страны. Ограничение трафика не коснётся жителей Калининграда, посольств, консульств и представительств России за рубежом.

Ранее власти определили список угроз для Рунета. Пока в нём три пункта: угроза целостности, устойчивости и безопасности. При этом Роскомнадзор будет самостоятельно решать, насколько актуальна опасность и стоит ли переходить на режим централизованного управления.

Закон о суверенном Интернете был принят Госдумой в окончательном чтении 16 апреля.





