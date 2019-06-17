BadComedian и Kinodanz заключили мировое соглашение

Блогер Евгений Баженов, известный как BadComedian, и кинокомпания Kinodanz заключили мировое соглашение. Об этом сообщил адвокат Баженова Сергей Панченко 17 июня.

«Стороны достигли соглашения об урегулировании спора. Согласно соглашению, стороны считают данный инцидент урегулированным. На судебном заседании 24 июня мировое соглашение должно быть надлежащим образом процессуально оформлено Красногорским судом», — цитирует https://lenta.ru/news/2019/06/17/mir_mir/ Баженова «Лента.ру».

СМИ уже распространяли информацию о мировой, которую якобы предложила блогеру студия Kinodanz. Однако сам Баженов её не подвердил.

Ранее Евгений Баженов рассказал в интервью «Фонтанке» о том, что Kinodanz через суд требует у него миллион рублей за превышение норм цитирования их фильма в критическом видеоразборе и что BadComedian предпримет, если его канал на Youtube в результате судебных разбирательств закроют.





