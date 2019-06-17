В МО “Сампсониевское” тайно объявили выборы, а в библиотеку на всякий случай сдали две газеты

Активисты обнаружили в библиотеке Выборгского района Петербурга газету муниципального образования «Сампсониевское», где сообщается об объявлении выборов недельной давности. Как утверждают собеседники «Фонтанки», в библиотеке они нашли два разных экземпляра газеты, в одном из них ничего про выборы не говорилось.

Как рассказал «Фонтанке» активист «Весны» Роман Максимов, намеревающийся баллотироваться в депутаты, посетив библиотеку 17 июня он нашел две газеты «Сампсониевский вестник», датированные 10 июня.

«Первая по факту поступила 10-го числа, там 12 страниц и нет информации о выборах. Вторая пришла сегодня, там 16 страниц и опубликовано решение об объявлении выборов от 10-го июня. В библиотеке это зафиксировано в журнале.Сотрудница сказала, что муниципалы предлагали не вносить отдельно в журнал новую версию газеты», – отметил он.







Активист также не нашел информацию об объявлении выборов на сайте муниципалитета.

«По телефону избирательной комиссии отвечает отдел благоустройства, там рекомендовали обратиться в местную администрацию, по ее телефону включается факс», – добавил он.

Ранее «Фонтанка» писала, что уже в трех муниципалитетах Выборгского района объявили выборы. Данные об этом активисты обнаружили случайно. В Центризбиркоме на утреннем заседании отчитали петербургскую избирательную комиссию, назвав объявленные тайком выборы «грубым нарушением федерального законодательства».