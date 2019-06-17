В ФРГ арестовали подозреваемого в убийстве главы города Кассель

Генпрокуратура ФРГ установила подозреваемого в убийстве главы города Кассель Вальтера Любке, это 45-летний немецкий гражданин Штефан Э., он арестован, мотивом убийства стали правоэкстремистские воззрения предполагаемого преступника, говорится в пресс-релизе ведомства.

Член Христианско-демократического союза, 65-летний Вальтер Любке, который руководил правительством в Касселе, погиб от огнестрельного ранения в голову в своем собственном саду в начале июня. Полиция федеральной земли Гессен заявила, что речь идет об убийстве. Генпрокуратура ФРГ приняла расследование в отношении подозреваемого, говорится в пресс-релизе. В настоящее время мужчина находится под арестом.

По предварительным данным следствия, мотивом преступления стали правоэкстремистские воззрения подозреваемого, убийство носит политический характер. В генпрокуратуре также не исключили, что убийца мог действовать сообща с другими лицами или лицом. Однако данных о том, что подозреваемый принадлежит к террористической группировке, пока нет.





