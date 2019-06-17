Иностранные инвесторы вложили в ценные бумаги РФ рекордную сумму

Инвестиции нерезидентов в российские ценные бумаги обновили исторический максимум и в мае достигли рекордных 2,5 трлн рублей, следует из информационно-аналитических комментариев ЦБ РФ «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки».

«В целом за месяц нерезиденты на биржевом и внебиржевом рынках приобрели бумаги на 217 млрд рублей, а их вложения обновили исторический максимум, составив почти 2,5 трлн рублей», – говорится в материале.

Однако, по данным ЦБ, на последнем майском аукционе Минфина России спрос инвесторов заметно снизился, и ведомству удалось разместить только 44 млрд рублей.

Кроме того, в ЦБ отметили, что структурный профицит ликвидности российских банков в мае вырос на 0,1 трлн рублей по сравнению с апрелем и составил 2,6 трлн рублей. ЦБ связывает это со снижением банками в конце месяца остатков на корсчетах и увеличением предложения средств на депозитном аукционе Банка России.





