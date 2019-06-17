Гаишники на мотоциклах поймали нарушителей на мотоциклах на подъездах к байк-фестивалю под Петербургом

ГИБДД подводит итоги своей работы с нарушителями ПДД. Подсчитаны водители, мотоциклисты, таксисты, пешеходы.

Мотоциклистов-нарушителей ловила мотогруппа УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на подъездах к мотофестивалю «Штоль», проходившему в Лужском районе в минувшие выходные, накануне Дня мотоциклиста, отмечающегося 17 июня.

По информации «Дорожного инспектора», полицейские на мотоциклах вместе с ОГИБДД по Лужскому району дежурили на нескольких точках с 14 по 16 июня. За эти дни сотрудники мотогруппы выявили 44 нарушения ПДД, допущенных мотоциклистами. Восемь человек оказались нетрезвы, один был оформлен по статье 264 УК РФ за повторное управление мотоциклом в состоянии алкогольного опьянения в течение года.







Найдены шесть мотоциклов без документов, один с подложными госномерами, семь водителей без категории А. За три дня на спецстоянку отправились 11 мотоциклов и два – в дежурную часть местного ОМВД за мелкое хулиганство.

В целом инспекторы ГИБДД по Петербургу и области за два выходных дня поймали 110 нетрезвых водителей, 57 человек отказались от медосвидетельствования. 99 человек задержаны за административные нарушения и одно лицо, находившееся в розыске. Найден один угнанный автомобиль.

Выявлены 5690 нарушений ПДД, в том числе 577, допущенных пешеходами. 93 раза гаишники останавливали машины за выезд на встречку.

Иногда на нарушение можно выйти почти случайно. На днях во время рейда «Нетрезвый водитель» в Калининском районе инспекторы ДПС задержали водителя из одной из азиатских стран. А водительское удостоверение у него оказалось просто «фантиком», как пишет «Дорожный инспектор», «хуже — только рисунок ребенка, которому подарили набор цветных карандашей; тон другой, гильоши низкопробные». Это нарушение тянет на уголовное дело по 327-й статье.

Кроме того, УГИБДД 17 июня подвело итоги профилактического мероприятия «Такси», проходившего в городе и области с 3 по 10 июня.

Сотрудники осмотрели более 4,7 тысячи транспортных средств. К административной ответственности привлечено 962 водителя, в том числе:

131 – за управление технически неисправным транспортным средством;

3 – за нарушение установленного режима труда и отдыха;

239 – за управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозку пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, если конструкцией транспортного средства предусмотрены ремни безопасности;

107 – за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги;

103 – за непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения;

95 – за нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки;

36 – за нарушение правил перевозки людей.

По результатам проведенных административных расследований сотрудниками Госавтоинспекции составлено 17 протоколов об административных правонарушениях на должностных лиц и 10 на юридических лиц.