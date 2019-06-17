Авто Недвижимость Работа Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+23°C
/ Завтра: +23
$ 64.32р
72.11р
21:45 17.06.2019
Расширенный поиск

Происшествия
17.06.2019 19:19
Печать

Гаишники на мотоциклах поймали нарушителей на мотоциклах на подъездах к байк-фестивалю под Петербургом

ГИБДД подводит итоги своей работы с нарушителями ПДД. Подсчитаны водители, мотоциклисты, таксисты, пешеходы.

Мотоциклистов-нарушителей ловила мотогруппа УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на подъездах к мотофестивалю «Штоль», проходившему в Лужском районе в минувшие выходные, накануне Дня мотоциклиста, отмечающегося 17 июня.

Гаишники на мотоциклах поймали нарушителей на мотоциклах на подъездах к байк-фестивалю под Петербургом

По информации «Дорожного инспектора», полицейские на мотоциклах вместе с ОГИБДД по Лужскому району дежурили на нескольких точках с 14 по 16 июня. За эти дни сотрудники мотогруппы выявили 44 нарушения ПДД, допущенных мотоциклистами. Восемь человек оказались нетрезвы, один был оформлен по статье 264 УК РФ за повторное управление мотоциклом в состоянии алкогольного опьянения в течение года.



Найдены шесть мотоциклов без документов, один с подложными госномерами, семь водителей без категории А. За три дня на спецстоянку отправились 11 мотоциклов и два – в дежурную часть местного ОМВД за мелкое хулиганство.

В целом инспекторы ГИБДД по Петербургу и области за два выходных дня поймали 110 нетрезвых водителей, 57 человек отказались от медосвидетельствования. 99 человек задержаны за административные нарушения и одно лицо, находившееся в розыске. Найден один угнанный автомобиль.

Выявлены 5690 нарушений ПДД, в том числе 577, допущенных пешеходами. 93 раза гаишники останавливали машины за выезд на встречку.

УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

Иногда на нарушение можно выйти почти случайно. На днях во время рейда «Нетрезвый водитель» в Калининском районе инспекторы ДПС задержали водителя из одной из азиатских стран. А водительское удостоверение у него оказалось просто «фантиком», как пишет «Дорожный инспектор», «хуже — только рисунок ребенка, которому подарили набор цветных карандашей; тон другой, гильоши низкопробные». Это нарушение тянет на уголовное дело по 327-й статье.

Гаишники на мотоциклах поймали нарушителей на мотоциклах на подъездах к байк-фестивалю под Петербургом

Кроме того, УГИБДД 17 июня подвело итоги профилактического мероприятия «Такси», проходившего в городе и области с 3 по 10 июня.

Сотрудники осмотрели более 4,7 тысячи транспортных средств. К административной ответственности привлечено 962 водителя, в том числе:

 

  • 131 – за управление технически неисправным транспортным средством;
  • 3 – за нарушение установленного режима труда и отдыха;
  • 239 – за управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозку пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, если конструкцией транспортного средства предусмотрены ремни безопасности;
  • 107 – за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги;
  • 103 – за непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения;
  • 95 – за нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки;
  • 36 – за нарушение правил перевозки людей.

 

По результатам проведенных административных расследований сотрудниками Госавтоинспекции составлено 17 протоколов об административных правонарушениях на должностных лиц и 10 на юридических лиц.

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
предоставлено компанией РСТИ (ГК «РосСтройИнвест»)
17.06.2019 15:47

РСТИ продолжит продавать ЖК «New Time» по ДДУ

РСТИ (Росстройинвест) получила заключение о соответствии всех очередей жилого комплекса «New Time» критериям Минстроя, позволяющее реализовывать жилье по договорам долевого участия. Соответствующий документ был подписан петербургским Комитетом по строительству.
Setl City
17.06.2019 12:49

«Петербургская Недвижимость» предлагает квартиры бизнес-класса по цене от 126 тыс. руб./кв. м

В июне для клиентов компании действуют специальные условия на покупку квартир в ЖК Svetlana Park — уникальном проекте бизнес-класса, который строится в престижной части Выборгского района.
БФА-Девелопмент
17.06.2019 12:37

Снижен первоначальный взнос по ипотеке в ЖК «Огни залива»

Ключевой финансовый партнер компании «БФА-Девелопмент» — ПАО «БАНК УРАЛСИБ» — снизил размер первоначального взноса до 10% по программе ипотечного кредитования покупателей, приобретающих жилье в строящейся второй очереди ЖК «Огни залива».
Setl City
17.06.2019 11:45

Setl Group начал строить 9 очередь ЖК «Чистое небо»

Setl Group приступил к строительству нового дома в жилом комплексе «Чистое небо». Девятая очередь обладает всеми преимуществами проекта, строящегося в оживленном обжитом микрорайоне, однако расположенного в глубине тихого квартала.
фото предоставлено компанией ГК «Лидер Групп»
17.06.2019 11:31

«Лидер Групп» провела день открытых дверей в ЖК «Балканы»

16 июня в новом жилом комплексе «Балканы» от компании «Лидер Групп» для дольщиков и будущих покупателей состоялся День открытых дверей.
предоставлено ГК «Полис Групп»
17.06.2019 11:13

На фасадах ЖК «ПаркЛэнд» зазеленела листва

Строительная готовность ЖК «ПаркЛэнд» составляет 73%. На объекте завершается отделка фасадов: в настоящее время наносится декоративная окраска - листва и ветви деревьев.
pixabay.com
16.06.2019 17:03

10 июля – круглый стол «Как выйти из тупика Рубинштейна?»

«Фонтанка.ру» приглашает собственников помещений, рестораторов и представителей юридических компаний принять участие в круглом столе: «Как выйти из тупика Рубинштейна?»
pixabay.com
14.06.2019 17:53

15 июля - круглый стол "Кому и зачем нужны генетические исследования?"

Интернет-портал «ФОНТАНКА.РУ» и петербургский сайт о здоровье «Доктор Питер» в рамках проекта «ЧЕМ БОЛЕЕТ ПЕТЕРБУРГ» проводит круглый стол на тему: "Кому и зачем нужны генетические исследования?"
pixabay.com
14.06.2019 17:18

10 июля – круглый стол «Единая карта петербуржца: удобный инструмент или продукт для бюджетников?»

«Фонтанка.ру» приглашает представителей банков-эмитентов, компаний участников партнерской программы ЕКП и ВУЗов принять участие в круглом столе: «Единая карта петербуржца: удобный инструмент или продукт для бюджетников?»
pixabay.com
14.06.2019 17:16

25 июня - круглый стол "Почему МРТ-диагностику называют дефицитной, когда томографы в городе не загружены"

«Фонтанка.ру» и «Доктор Питер» приглашают принять участие в круглом столе: «Почему МРТ-диагностику называют дефицитной, когда томографы в городе не загружены».
предоставлено авиакомпанией "Уральские авиалинии"
14.06.2019 17:00

Получите кэшбэк 10% на покупку авиабилетов

Авиакомпания «Уральские авиалинии» и международная платежная система JCB объявляют о начале партнёрства и предлагают пассажирам совместную акцию «Улётный кэшбэк» для держателей карт JCB Банка ГПБ (АО).
предоставлено компанией ГК «Лидер Групп»
14.06.2019 15:06

Еще один банк аккредитовал ЖК AEROCITY

Ключевой партнер компании «Лидер Групп» Сбербанк начал выдавать ипотеку в новом жилом комплексе комфорт-класса AEROCITY.