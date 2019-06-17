Пожизненно осужденный экс-президент Египта умер в суде

Бывший президент Египта Мухаммед Мурси, пожизненно лишенный свободы, умер во время заседания суда в Каире. Об этом сообщает Masrawy со ссылкой на египетское телевидение.

По его информации, Мурси взял слово, выступил и скончался после того, как заседание было отложено. Политику было 67 лет, пишет "Лента.ру".

Смертный приговор свергнутому политику был вынесен 16 мая 2015 года за участие в массовом побеге из тюрьмы, но был пересмотрен на пожизненное заключение. Ранее, 21 апреля 2015 года суд приговорил Мурси и лидеров запрещенной в РФ исламистской организации «Братья-мусульмане» к 20 годам тюрьмы. Они обвинялись в подстрекательстве к убийству демонстрантов во время беспорядков у резиденции президента в декабре 2012 года.

Протесты в Египте начались 22 ноября 2012 года. Демонстранты требовали отставки недавно избранного Мурси, пользовавшегося поддержкой запрещенной в РФ исламистской группировки «Братья-мусульмане», его обвинили в узурпации власти. Во время столкновений между противниками и сторонниками президента погибли по меньшей мере шесть человек, еще 650 получили ранения. Мухаммеда Мурси свергли с поста главы государства в результате военного переворота 3 июля 2013 года. Сейчас у власти в Египте находится президент Абдель Фаттах ас-Сиси, он переизбран на второй срок.





