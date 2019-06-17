Беглов предложил организаторам перенести митинг поддержки Голунова, чтобы не мешать «Алым парусам». Но чиновники уже успели запретить его проведение в центре

Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов предложил перенести политические акции, которые общественные активисты и политические организации намеревались провести в городе 23 июня. Он высказал опасение, что активисты помешают проведению праздника выпускников.

На заседании малого правительства 17 июня в Смольном врио губернатора доложили о том, что 23 июня в городе планируется две акции – пикет экологических активистов и митинг против уголовного преследования журналистов. Чиновники уточнили, что последний планируется провести на площади Ленина.

«Я вам поручаю (главе комитета по законности и правопорядку Ольге Аришиной. – Прим. ред.) пригласить заявителей и предложить другие числа, потому что это (проведение «Алых парусов». – Прим. ред.) важно и правильно для детей, это общегородской праздник. Попросите их, чтобы пошли навстречу. И я обращаюсь к партиям и общественным организациям, чтобы они пересмотрели свои планы – отнеслись с уважением к нашим детям, чтобы им было весело и безопасно, чтобы другие мероприятия не омрачали этот праздник», – заявил Александр Беглов.

Интересно, что чиновники выполнили указание Беглова даже раньше, чем он его дал, правда без особенных переговоров с организаторами: митинг в поддержку Ивана Голунова еще на прошлой неделе запретили проводить в центре города. В частности, на площади Ленина, как выяснилось, этому помешал концерт военного оркестра. На других местах в центре нашлись многочисленные ремонтные работы, и только Удельный парк оказался свободен. На заседании правительства глава комитета по законности врио губернатора об уже принятом решении не сообщила.

Напомним, "Алые паруса" состоятся в Петербурге в ночь с 22 на 23 июня.





