В китайской провинции Сычуань произошло второе за час сильное землетрясение

Второе за час сильное землетрясение произошло 17 июня в провинции Сычуань на юго-западе Китая, на этот раз магнитуда составила 5,1, сообщает китайский сейсмический центр.

Подземные толчки были зафиксированы в уезде Гун городского округа Ибинь в 23.36 по местному времени (18.36 мск). Очаг землетрясения располагался на глубине 16 километров.

Ранее сообщалось, что подземные толчки магнитудой 6,0 были зафиксированы в уезде Чаннин городского округа Ибинь в 22.55 по местному времени (17.55 мск), пишет РИА Новости.

Сообщений о пострадавших или разрушениях пока не поступало.





