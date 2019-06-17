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Власть
17.06.2019 18:53
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Макрон пообещал наладить диалог России и Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что Париж и Берлин будут способствовать урегулированию на востоке Украины и облегчению диалога между Киевом с Москвой.

"В ходе наших переговоров мы, конечно, обсудили конфликт в Донбассе, который длится на протяжении пяти лет и терзает Европу", – сказал Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Париже 17 июня, сообщает РИА Новости.

Французский лидер отметил, что Зеленский сделал одним из приоритетов восстановление мира на востоке Украины. "Я хочу еще раз подтвердить желание Франции вместе с Германией поддержать вас в этой работе, господин президент, и облегчить диалог с Россией", – подчеркнул Макрон.



Справка:

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

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