Макрон пообещал наладить диалог России и Украины
Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что Париж и Берлин будут способствовать урегулированию на востоке Украины и облегчению диалога между Киевом с Москвой.
"В ходе наших переговоров мы, конечно, обсудили конфликт в Донбассе, который длится на протяжении пяти лет и терзает Европу", – сказал Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Париже 17 июня, сообщает РИА Новости.
Французский лидер отметил, что Зеленский сделал одним из приоритетов восстановление мира на востоке Украины. "Я хочу еще раз подтвердить желание Франции вместе с Германией поддержать вас в этой работе, господин президент, и облегчить диалог с Россией", – подчеркнул Макрон.
Справка:
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.