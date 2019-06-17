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Финляндия
17.06.2019 18:58
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Ленобласть готовится к введению электронных виз для иностранцев

На территории Ленинградской области планируется внедрить режим электронных виз для иностранцев. Об этом 17 июня рассказал «Фонтанке» замдиректора Санкт-Петербургского филиала ФГКУ «Росгранстрой» Дмитрий Ваньчков, один из участников совещания в Торгово-промышленной палате Ленобласти (ТПП ЛО), где обсуждались перспективы этого нововведения.

Предполагается, что иностранные граждане смогут заполнить заявление на сайте МИДа онлайн. После обработки заявка будет передана в ФМС и пункты пропуска, а туристу присвоен идентификационный номер. Процесс займёт четыре рабочих дня. Срок действия такой электронной визы — 30 дней, из них на территории РФ можно пребывать восемь.

Техническая база для этого уже есть — речь идёт о системе ГС "МИР", которая была установлена к ЧМ по футболу 2018 года на всех основных пунктах пропуска Ленобласти: МАПП "Светогорск", МАПП "Брусничное", МАПП "Торфяновка", МАПП "Ивангород". По сути Fan ID и был электронной визой — все данные заносились в ГС "МИР". Остальные пункты пропуска (в частности, железнодорожные ПП "Светогорск", "Выборг" и "Ивангород") будут оборудованы до конца года.

С предложением о введении режима электронных виз ТПП ЛО намерена обратиться к губернатору Ленобласти, чтобы он, в свою очереть, направил запрос в правительство РФ.

Таким образом, указано на сайте Торгово-промышленной палаты Ленобласти, поддерживается инициатива президента РФ Владимира Путина, где он поручил обеспечить введение с 1 января 2021 года единой электронной визы для въезда иностранцев в Россию. Сейчас электронные визы действуют на Дальнем Востоке для граждан нескольких стран.




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