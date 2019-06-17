Путин подписал закон о штрафах за нарушение правил сбора и переработки мусора

Президент России Владимир Путин подписан закон, который предусматривает административную ответственность за нарушения в сфере обращения с отходами производства и потребления. Об этом сообщила пресс-служба главы государства 17 июня.

Уточняется, что административная ответственность будет установлена не только за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, но и за нарушение требований в области охраны окружающей среды при обращении с веществами, разрушающими озоновый слой: при производстве, обращении или обезвреживании потенциально опасных химических веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов, при обращении с отходами животноводства.

Отмечается, что за подобные нарушения будет назначаться штраф в повышенном размере. «Вносятся корреспондирующие изменения, позволяющие устанавливать за административные правонарушения в области обращения с отходами производства и потребления административный штраф в повышенном размере», — говорится в сообщении.







Кроме того, за подобные нарушения будет назначаться административный штраф, кратный сумме сбора по каждой группе товаров, группе упаковки товаров, подлежащего уплате производителями товаров, импортерами товаров, которые не обеспечивают самостоятельную утилизацию отходов от использования товаров.

Также административная ответственность устанавливается за нарушение порядка отчетности о выполнении нормативов утилизации отходов.