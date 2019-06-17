Входит и не выходит. Калининградец залез на спор в бетонную трубу и застрял

Житель Калининграда семь часов провёл наедине с собой в бетонной трубе. К плену его привело желание выигрыша в споре.

Как сообщает региональное отделение Росгвардии, 17 июня на пульт дежурного поступило сообщение о застрявшем в бетонной трубе мужчине. Заметили его прохожие на одной из улиц Калининграда.

Приехавшие на место росгвардейцы вызволили пленника, который пояснил, что в трубу его загнал спор с приятелем. В бетонной ловушке калининградец провёл семь часов.





