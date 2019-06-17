Петербурженка пожаловалась на громких стритрейсеров. Смольный в ответ рассказал о тысяче протоколов за нарушение тишины

В 2019 году в Петербурге было составлено более тысячи протоколов за нарушение тишины и покоя в ночное время. Об этом 17 июня сообщается в официальном аккаунте городского правительства в соцсети "ВКонтакте".

Вспомнить статистику чиновников заставила петербурженка Елена Богинская, которая пожаловалась на странице врио губернатора Александра Беглова на чрезмерно шумных стритрейсеров, сжигающих резину в ночных гонках. Кроме упоминания количества протоколов, правительство посоветовало алгоритм действий в подобных случаях.

«Для принятия решения о возбуждении дела об административном правонарушении должно быть установлено лицо, совершившее нарушение, предусмотренное Законом Санкт-Петербурга (субъект правонарушения), потерпевшие, свидетели, дата, время и место события административного правонарушения», – сообщили чиновники и порекомендовали обратиться в комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

Напомним, что с марта 2019 года городское правительство отвечает горожанам на личной странице Александра Беглова во «ВКонтакте». Иногда ответы чиновников носят общий характер. Так, например, в апреле Смольный порекомендовал пенсионерам читать список бесплатных туалетов в Интернете.





