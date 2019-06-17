Выборгская таможня не пустила в Россию книги про Страдивари

Двенадцать новых книг с тиснением Antonius Stradiuarius (Антонио Страдивари) на обложке не прошли таможенный контроль на МАПП «Торфяновка». Точнее — жители Ленобласти, которые везли дорогостоящее издание.

Как 17 июня рассказали в пресс-службе Выборгской таможни, обнаруженные издания представляют собой серийные комплекты, состоящие из четырех и восьми томов с текстом и цветными иллюстрациями. Книги были уложены в футляры по два тома. Поскольку, согласно новым правилам, декларированию подлежит любой новый товар стоимостью больше 500 евро, а следов эксплуатации инспектор не обнаружил, книги отправили на экспертизу для определения их точной стоимости.







Как добавили в пресс-службе, задержание дорогих изданий на границе случается нечасто.

Один из пассажиров и водитель подозреваются в нарушении ч.1 ст. 16.2 КоАП. Им грозит штраф до двукратной стоимости товара.