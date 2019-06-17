Закон парных случаев: тот же район, снова Nissan. 80-летний водитель сбил юную велосипедистку

Под колесами автомобиля в Кировском районе Ленинградской области днем 17 июня пострадала девочка. Попытка пересечь дорогу окончилась для нее больницей.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 15:25 в городе Отрадное под машину попала юная велосипедистка. По предварительным данным, 80-летний водитель автомобиля Nissan Almera сбил 16-летнюю девочку на велосипеде, которая пересекала проезжую часть в зоне пешеходного перехода в районе дома 23 по Никольскому шоссе.

В результате аварии девочка получила травмы различной степени тяжести. Ее доставили в больницу Шлиссельбурга.







По словам очевидцев, девушка ехала по пешеходному переходу на велосипеде, отмечает «Дорожный инспектор».

Этим же днем, несколькими часами ранее, в том же Кировском районе Ленобласти под колесами другого «Ниссана» погибла пожилая женщина-пешеход. Мужчина на внедорожнике наехал на нее, когда сдавал задом.