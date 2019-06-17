Fitch ожидает еще одного снижения ключевой ставки Банка России в 2019 году

Аналитики рейтингового агентства Fitch ожидают еще одного снижения ключевой ставки Банка России в текущем году, следует из доклада рейтингового агентства Global Economic Outlook (GEO).

«Мы пересмотрели наш базовый прогноз денежно-кредитной политики и теперь ожидаем, что Центральный банк РФ снова снизит ключевую ставки в 2019 году – на 0,5 п. п.», — говорится в докладе.

Отмечается, что некоторое снижение ключевой ставки (на 0,25 п.п.) возможно в 2020 году в связи с тем, что инфляция приближается к целевому показателю в 4%.







Однако аналитики агентства добавили, что рост мировых процентных ставок, геополитическая напряженность и стремление Центрального банка сохранить инфляционные ожидания будут сдерживать снижение ключевой ставки.

14 июня совет директоров Банка России понизил ключевую ставку на 0,25 п.п. — до 7,5% годовых. До этого мегарегулятор снижал ставку в марте 2018 года.