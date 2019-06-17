3D-модель Петербурга, снятого дроном, покажет ГАТИ нарушения благоустройства

Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга запускает проект, который позволит ей новым способом выявлять нарушения в сфере благоустройства.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе учреждения 17 июня, ГАТИ уже использует летающие беспилотники для фиксации нарушений в сфере благоустройства. Теперь эта методика будет доработана.

В конце апреля этого года ГАТИ заключила договор с группой компаний «Геоскан». Компания предоставит беспилотный аэрофотосъемочный комплекс – совокупность промышленного беспилотника и программного обеспечения для обработки собранных данных. «Использование такого оборудования позволит в кратчайшие сроки построить трёхмерную модель территорий, которую инспекция сможет использовать для выявления нарушений», – пояснили в пресс-службе. Площадь обследуемой территории составит 5 квадратных километров.

Поскольку проект пилотный, для обследования выбрана центральная часть города, где много нежилых зданий и наибольшая проходимость. Первое такое обследование пройдёт 18 июня в районе Сенатской площади.





