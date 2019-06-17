«Бедность в России стала позором». Кудрин предостерег от «социального взрыва»

Глава Счетной палаты России считает, что дальнейшее падение уровня жизни в стране может привести к «социальному взрыву».

«Конечно, у меня есть беспокойство. В последние годы уровень жизни наших граждан снижался, сейчас около 12,5 млн человек находится за чертой бедности, 70% наших бедных граждан проживает в семьях, в основном это дети», – цитирует 17 июня заявление Алексея Кудрина в эфире «Первого канала» ТАСС.

Глава Счетной палаты отметил, что «бедность в России стала позором», так как в стране не должно быть такого количества бедных людей при имеющихся экономических показателях. Кудрин уверен, что ситуация с бедностью негативно скажется на «человеческом капитале». По его словам, если процесс роста бедности в России не будет остановлен, то нельзя исключать «социального взрыва».

Напомним, что, по данным Росстата за январь – сентябрь 2018 года, 19,6 млн россиян имели доходы ниже прожиточного минимума, что составляет 13,3% населения. При этом в России до сих пор нет однозначного ответа на вопрос, кого считать бедным. При изменении методики подсчета число таких людей может вырасти до 21,3%. В июне чиновники предложили не считать бедными россиян, имеющих огород и вторую квартиру, что также повлияет на статистику. Несмотря на это, проблема признается властями. Так, в майском указе 2018 года президент Владимир Путин поставил задачу добиться двукратного снижения уровня бедности к 2024 году.





