“Это грубое нарушение федерального законодательства”. В ЦИКе отчитали Петербург за тайные выборы в муниципалитеты

В Центризбиркоме уверены, что муниципальная кампания в Петербурге повторяет ошибки скандальных выборов 2014 года. Об этом на заседании 17 июня заявил зампред ЦИК Николай Булаев.

«Количество жалоб в СМИ и в ЦИК излишне велико и свидетельствует о повторении ошибок 2014 года», – заявил он, открывая заседание. Он отметил, что в трех муниципалитетах города выборы были объявлены тайно – в Сосновском, 15-м и Шувалово-Озерки.

«Это случайность или системные нарушения?» – потребовал он объяснений от Аллы Егоровой, члена петербургского избиркома.

В ответе она сообщила, что Горизбирком обратился в прокуратуру с просьбой усилить контроль за муниципальными выборами и на ближайшем заседании ГИК сделает выводы о том, что происходит. На уточняющий вопрос «какие?» Егорова заявила, что комиссия намерена признать неудовлетворительной работу муниципальных комиссий.







В Центризбиркоме пообещали, что проанализируют законодательство, чтобы предложить ГИКу механизмы воздействия на муниципальные комиссии, которые скрывают выборы от избирателей. «Это грубое нарушение федерального законодательства», – заявил Булаев. Он также заметил, что Горизбирком назначал председателей ИКМО, то есть имел возможность проследить за тем, чтобы муниципальные комиссии возглавляли грамотные люди.

В момент обсуждения в Центризбиркоме в Петербурге активисты заговорили об объявлении тайно еще одних выборов – в Звездном. Подтверждений этому пока не нашлось.

Кроме того, в МО «Сосновское», где выборы назначили еще неделю назад, перед муниципальной комиссией образовалась очередь. Как рассказал «Фонтанке» местный активист, собирающийся на выборы в МО, Кирилл Иванов, избирком принимал кандидатов очень медленно – за полчаса документы сдавал один человек. «Когда я пришел, комиссия вообще пила чай», – заметил он.