СМИ: Цыган из Чемодановки принудительно вывезли в Волгоградскую область

Около 900 человек цыганского населения сёл Чемодановка и Лопатки принудительно вывезли из Пензенской в Волгоградскую область. Об этом на встрече с жителями заявил глава сельсовета Сергей Фадеев 17 июня, сообщает «Новая газета».

«Были предоставлены автобусы, и всех проживавших здесь цыган вывезли в Волгоградскую область, где их согласилась приютить местная диаспора. Это было сделано принудительно. Сейчас изучается вопрос о законности их проживания в нашем сельсовете. Проверяются документы на землю, задолженность за электроэнергию и так далее. Пока мы не знаем, что делать с их собственностью, если она оформлена законно: это следующий этап нашей работы», — цитирует издание главу села.

Конфликт в Чемодановке произошел 13 июня, согласно формулировке СК, «на бытовой почве». Жертвой массовой драки стал один человек, еще четверо пострадали. На следующий день местные жители вышли на сход и перекрыли федеральную трассу. Задержаны 15 человек, в том числе подозреваемый в убийстве.

По одной версии, сельчане вступились за несовершеннолетнюю девушку, которую пытались изнасиловать. Президент Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметр заявила, что поводом стала ссора детей на пруду, которая продолжилась дракой взрослых.





