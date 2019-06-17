Латвийский МИД: Памятник советским воинам-освободителям нельзя сносить без согласия России

Внешнеполитическое ведомство Латвии прокомментировало предложения по демонтажу монумента советским солдатам в Риге, напомнив, что этот вопрос регулируется международным договором с восточным соседом.

«В течение 25 лет позиция Латвии остается неизменной: памятник защищается международным договором с Россией. В договоре между Латвией и Россией конкретно этот памятник указан, однако вся предыдущая дипломатическая практика и переписка указывают, что субъектом этого соглашения является именно памятник Освободителям», – цитирует 17 июня заявление пресс-секретаря МИД Яниса Бекериса местное издание Delfi.

По его словам, если Сейм примет решение о сносе, то это приведет к нарушению международного соглашения и «крайне негативным последствиям» в отношениях с Россией.

Напомним, памятник Освободителям в Риге был открыт на левом берегу Даугавы в 1985 году. В это место ежегодно приходят люди, чтобы отпраздновать 9 Мая. В 2016 году появилась общественная инициатива по сносу монумента. Активистам удалось собрать необходимое количество подписей для рассмотрения этого вопроса в Сейме, однако законодательный орган отклонил предложение. Новая петиция была направлена властям в марте. МИД РФ неоднократно заявлял о необходимости соблюдения международного соглашения между двумя странами.





