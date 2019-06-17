Президент РФ подписал закон о штрафах за распространение иностранной периодики без разрешения

Президент Владимир Путин подписал поправки в КоАП о штрафах за распространение в России иностранных печатных СМИ без разрешения, сообщает 17 июня пресс-служба Кремля.

Поправки были внесены в статью о нарушениях порядка распространения продукции СМИ. В ней положения об ответственности за изготовление или распространение продукции СМИ, не прошедшего перерегистрацию, заменили на ответственность "за изготовление или распространение продукции СМИ, в запись о регистрации которого не внесены необходимые изменения, либо распространение продукции зарубежного периодического печатного издания без разрешения на ее распространение на территории РФ".

Дополнительные требования получать в Роскомнадзоре разрешение на распространение в России зарубежной периодики введены с января 2018 года. Штраф для юридических лиц составит от 20 тысяч до 30 тысяч рублей, для должностных лиц – 2000 – 3000 рублей, для граждан – 1000 – 1500 рублей.





