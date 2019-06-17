«Дочка» «Норникеля» купила 40% акций финского ХК «Йокерит»

Бывший хоккеист и экс-менеджер ХК «Йокерит» Яри Курри, не так давно выкупивший 100% клуба, продал 40% Jokerit Hockey Club Oy дочернему предприятию российского «Норникеля» Norilsk Nickel Harjavalta. Об этом «Йокерит» сообщил 17 июня.

«Мы очень рады, что крупная финская компания хочет поддержать нашу деятельность в КХЛ в ближайшие годы», – сказал ставший председателем правления Яри Курри. Он отметил, что клуб будет развивать сотрудничество «с финскими партнёрами» и также искать новых.

Также у «джокеров» сменился гендиректор. Юкку Кохонена, который занимал эту должность с 2014 года, на посту сменит Эвелина Миккола.

Ранее сообщалось, что «Норникель» станет новым инвестором «Йокерита».





