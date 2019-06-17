«Дочка» «Норникеля» купила 40% акций финского ХК «Йокерит»
Бывший хоккеист и экс-менеджер ХК «Йокерит» Яри Курри, не так давно выкупивший 100% клуба, продал 40% Jokerit Hockey Club Oy дочернему предприятию российского «Норникеля» Norilsk Nickel Harjavalta. Об этом «Йокерит» сообщил 17 июня.
«Мы очень рады, что крупная финская компания хочет поддержать нашу деятельность в КХЛ в ближайшие годы», – сказал ставший председателем правления Яри Курри. Он отметил, что клуб будет развивать сотрудничество «с финскими партнёрами» и также искать новых.
Также у «джокеров» сменился гендиректор. Юкку Кохонена, который занимал эту должность с 2014 года, на посту сменит Эвелина Миккола.
Ранее сообщалось, что «Норникель» станет новым инвестором «Йокерита».
Справка:
Клуб выступает в КХЛ с сезона 2014/2015 годов. В завершившемся сезоне «Йокерит» занял четвертое место Западной конференции. В первом раунде плей-офф финская команда проиграла московскому «Динамо». Ранее клубом владела семья Ротенбергов и Геннадий Тимченко. С сезона-2014/15 «Йокерит» играет в Континентальной хоккейной лиге. За четыре первых сезона в КХЛ клуб получил 56 млн евро убытков, а в пятом сезоне эта сумма увеличилась до 65 – 70 млн.