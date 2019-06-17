Ночной полет «Инфинити» в Грузино завершился в деревьях – они спасли от встречи с машиной забор

Последствия ночного ДТП жители садоводства во Всеволожском районе Ленобласти наблюдали 17 июня и при свете дня. А вот участников – уже нет.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», в ночь на 17 июня в садоводческом некоммерческом товариществе «Грузино» автомобиль Infiniti вылетел с дороги и приземлился среди деревьев ниже по склону. «Поломали деревья, но до забора не долетели. Все живы, но были с признаками САО», – утверждают в группе.

Также, по словам очевидца, участники ДТП «сняли номера, договорились и ушли». Тем не менее задний номер у автомобиля на месте. С кем они предположительно «договорились», не уточняется.

Похожая авария произошла во Всеволожском районе и накануне вечером. Около поселков Токсово и Сярьги с дороги улетел BMW X5. Предположительно машина еще и перевернулась. По словам очевидцев, в ДТП пострадал водитель.





