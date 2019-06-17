Пресс-релизы
10 июля – круглый стол «Как выйти из тупика Рубинштейна?»
«Фонтанка.ру» приглашает собственников помещений, рестораторов и представителей юридических компаний принять участие в круглом столе: «Как выйти из тупика Рубинштейна?».
Приглашаем Вас обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Нерезиновая улица. Обзор динамики открытия баров на улице, ротация, арендные ставки. Претензии жителей к рестораторам. Статистика проверок.
- Закрыть нельзя остаться. Кейсы борьбы жильцов за свои права. Почему бары продолжают работать вопреки решению судов
- Давайте жить дружно. Идеи по урегулированию конфликта между жителями и бизнесом.
- В Питере пить. Стоит ли защищать улицу Рубинштейна как стихийно сложившуюся достопримечательность? Какие альтернативные общественные пространства с гастрономическим уклоном появляются в Петербурге?
По вопросам участия обращаться:
Ольга Карпусь
+7(812)416-777-3
ok@fontanka.ru