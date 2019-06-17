«Они испытали сильный стресс». Пилоты сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 отстранены от полетов

Командир и второй пилот самолета «Аэрофлот» SSJ-100, который 5 мая загорелся в столичном аэропорту, временно не поднимаются в воздух.

«Они [командир и второй пилот] испытали сильный стресс. Медики не рекомендуют им пока садиться за штурвал», – сообщает 17 июня «Интерфакс» со ссылкой на свой источник, знакомый с ситуацией.

Пока не ясно, когда летчики смогут вернуться к полетам. На данном этапе им необходимо пройти курс восстановления.

Напомним, что принадлежащий «Аэрофлоту» самолёт сообщением Москва – Мурманск 5 мая вынужденно вернулся в Шереметьево из-за технической неисправности. Во время посадки у лайнера подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Огонь перекинулся на фюзеляж. На борту в этот момент находились 78 человек, включая пять членов экипажа, 41 из них погиб.





