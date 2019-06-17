РУСАДА обнаружило массовые нарушения антидопинговых правил среди спортсменов из Чувашии

В результате расследования Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) обнаружило многочисленные случаи нарушения антидопинговых правил спортсменами Республики Чувашии. Как сообщает пресс-служба организации 17 июня, с начала лета 2017 года по июнь 2019 года атлеты из этого региона использовали запрещённые методы тренировок.

Всего было выявлено более 60 случаев возможного нарушения антидопинговых правил спортсменами и персоналом. По 33 спортсменам планируется открытие дел о возможном нарушении антидопинговых правил. В список входят 17 легкоатлетов, 5 представителей велоспорта, 3 самбиста, два биатлониста, а также по одному представителю спортивной гимнастики, бокса, вольной борьбы, лыжных гонок, спорта глухих (лёгкая атлетика) и лёгкой атлетики среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА).

При этом, о каком именно методе идёт речь, не уточняется.

Ранее заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая рассказала, что получала угрозы от бывшего министра спорта Мордовии Владимира Киреева из-за требования к местным спортсменам сообщать о своем местонахождении для возможного тестирования. «Ты что, не помнишь, как закончили предыдущие руководители РУСАДА?» – заявил министр, намекая на внезапные смерти в феврале 2016 года исполнительного директора РУСАДА Никиту Камаева и председателя исполнительного совета Вячеслава Синева.





