Путин подписал закон об ужесточении ответственности за «пьяные» ДТП. Виновникам грозит до 15 лет

Президент Владимир Путин подписал закон, ужесточающий ответственность за дорожные аварии, совершённые в нетрезвом виде. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации 17 июня.

Закон вносит изменения в статью 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). За пьяное ДТП, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. Если в аварии погиб человек, то срок составит от пяти до двенадцати лет, а если жертв две и более – от восьми до пятнадцати.

Ужесточает закон и ответственность за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного, морского и внутреннего водного транспорта. Если был нанесен тяжкий вред здоровью человека или причинен крупный ущерб, максимальное наказание составит до двух лет лишения свободы. В случае смерти человека – до пяти лет лишения, а если погибших двое и более – до семи лет.





