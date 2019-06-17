«Три мудреца в одном тазу...» Вилле Хаапасало и ещё двое финнов плывут из Хельсинки в Таллин на плоту с бассейном

Утром 17 июня из Хельсинки в Таллин вышел плот с подогреваемым бассейном. В роли «мурецов» выступают актёр Вилле Хаапасало, известный россиянам по роли в «Особенностях национальной охоты», изобретатель Янне Кяпюлехто, создавший самую большую в мире ледяную карусель, и капитан Антти Линнанвирта, который и построил плавсредство.







«Это чистый идиотизм, но меня это не смущает. Финское безумие — лучшее безумие в мире», – заявил в интервью Ilta-Sanomat Хаапасало.

Троица планирует добраться до порта Пирита к вечеру, по пути выпивая, закусывая и закидывая удочку в море. Обратно в Хельсинки путешественники намерены добраться тем же способом. На борту есть всё необходимое, даже солнечная панель и запасной мотор. Бассейн подогревается с помощью дровяной печки. Плот сопровождает спасательный катер.

Кстати, для Янне Кяпюлехто и Антти Линнанвирта это не первый опыт странной переправы из Хельсинки в Таллин. В прошлом году они за 15 часов преодолели Финский залив на плавучей сауне. Нынешнее плавсредство — модификация той самой плавучей сауны.

Полторы недели назад этот же путь проделал финн в чугунной ванне.