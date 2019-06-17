В Германии мэром города впервые выбрали иностранца

На выборах главы администрации города Росток победил датчанин Клаус Руэ Мадсен, у которого нет немецкого паспорта.

Уроженец Копенгагена Мадсен набрал 57,1% голосов во втором туре выборов, став первым в немецкой истории градоначальником-иностранцем. Об этом 17 июня сообщает издание Deutsche Welle.

Во время предвыборной кампании занимавшийся бизнесом в Ростоке почти 20 лет датчанин смог заручиться поддержкой сразу двух партий – Христианско-демократического союза и Свободной демократической партии. Его противник – сенатор Ростока по социальным вопросам Штеффен Бокхан был ставленником левой партии.

Последний мэр города Роланд Метлинг занимал свое кресло 14 лет.

Напомним, что в Ростоке проживают более 200 тысяч жителей. Явка на выборах составила более 44%. Согласно немецкому законодательству, граждане ЕС могут выдвигать свою кандидатуру в мэры при условии проживания в регионе.





