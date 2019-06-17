Не поезд, так окно. Краснопутиловскую парализовало «стеклянное» ДТП

Краснопутиловской улице, которой и так сложно живётся-едется с её железнодорожным переездом, под вечер 17 июня добавило головной боли стекло.

«Не задался день у водителя «Газели» на перекрестке Народного Ополчения и Краснопутиловской, – сообщает очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». – С кузова слетели оконные стёкла, вся дорога на повороте в стекле».

В итоге, по данным «Яндекс.Карт», на Краснопутиловской образовалась пробка перед Т-образным перекрёстком с Народного Ополчения, которая начинается прямо от Комсомольской площади. В обратную сторону тоже наблюдается небольшой затор.

В комментариях отмечают, что на этом месте были похожие ДТП – «уже теряли окна». Недавно, в конце мая, стеклом завалило Софийскую улицу. Водитель и пассажир грузовика сами убирали проезжую часть.





