В Испании найдена мертвой 13-летняя гражданка России

Тело 13-летней гражданки России было обнаружено в испанском населенном пункте Матаро (автономное сообщество Каталония). Об этом сообщил 17 июня телеканал Telecinco.

#?LTIMAHORA Hallan degollada a una menor de 13 a?os en un piso de Matar? https://t.co/rt0Xepp7LF — Telecinco (@telecincoes) 17 июня 2019 г.

По его информации, каталонская полиция начала расследование данного дела. Подросток проживала в Испании вместе с матерью и старшим братом. Мать девочки несколько дней назад уехала из Испании, предположительно в РФ. Местонахождение ее несовершеннолетнего брата не установлено.

Тело подростка было обнаружено знакомым матери, который по её просьбе пришел проверить дом, после того как та в течение нескольких часов не могла дозвониться до детей. По данным телеканала, смерть подростка была насильственной – у неё якобы перерезано горло.





