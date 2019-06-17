В Домодедово поставили алкорамки. Пьяным турникет не откроется

Рамки с алкотестерами заработали в московском аэропорту Домодедово. Предназначены они для контроля не пассажиров, а сотрудников. Причем только тех, кто работает в контролируемой зоне воздушной гавани.

Об этом 17 июня сообщает «Интерфакс». Алкорамка реагирует на выдох, сделанный на небольшом расстоянии от нее. Если система учует спиртовые пары, она отреагирует мгновенно – турникет для нетрезвого человека просто не откроется. Так в аэрохабе решили оптимизировать медицинский контроль персонала.

О покупке алкорамок в Домодедово задумались в декабре 2018 года. Оборудование обошлось в 34 млн рублей.





