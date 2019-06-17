Житель Ульяновска вступился за пиратов. Офис Роскомнадзора горел трижды

Блокировка пиратских сайтов заставила жителя Ульяновска взяться за молоток и спички. Так, по крайней мере, любитель нелегального контента объяснил три атаки на офис Роскомнадзора.

Как сообщает региональная прокуратора 17 июня, 20-летнему жителю Ульяновска предъявили обвинение в покушении на уничтожение имущества с причинением значительного ущерба. По версии следствия, мужчина 2 и 15 апреля, а также 9 мая 2018 года совершал ночные набеги на региональный офис Роскомнадзора, разбивал молотком окна, выплёскивал горючую жидкость и поджигал её охотничьими спичками. Ущерб ведомство оценило в 10 млн рублей.

Свое поведение агрессор объяснил местью за заблокированные сайты с пиратскими версиями фильмов. Уголовное дело в отношении киномана-пиромана передали в суд.





