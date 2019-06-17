Горожан обеспокоила пропажа памятных досок с павильона Екатерингофского моста. Они нашлись на реставрации

Петербуржцы обратили внимание на исчезновение табличек с павильона разводного механизма Екатерингофского моста. В ГБУ «Мостотрест» 17 июня успокоили — таблички уехали на реставрацию, а мост в ближайшее время ждет ремонт.

Госбюджетное учреждение «Мостотрест» подвело итоги конкурса по ремонту Екатерингофского моста в конце февраля 2019 года. Контракт за 39,9 млн рублей достался компании «Каст». По условиям договора подрядчику предстоит отреставрировать перила и окрасить ограждения, обновить дорожное покрытие и пешеходную зону, восстановить боковые откосы и произвести реставрацию маневрового павильона.

«Их (доски) увезли на реставрацию», – пояснили «Фонтанке» в ГБУ. В «Мостотресте» пообещали обратиться к подрядчику с просьбой установить информационные щиты в ближайшие дни для успокоения горожан. Завершить все работы фирме необходимо до 6 декабря 2019 года.

Фото: Читатель «Фонтанки» Алексей





