Горожан обеспокоила пропажа памятных досок с павильона Екатерингофского моста. Они нашлись на реставрации
Петербуржцы обратили внимание на исчезновение табличек с павильона разводного механизма Екатерингофского моста. В ГБУ «Мостотрест» 17 июня успокоили — таблички уехали на реставрацию, а мост в ближайшее время ждет ремонт.
Госбюджетное учреждение «Мостотрест» подвело итоги конкурса по ремонту Екатерингофского моста в конце февраля 2019 года. Контракт за 39,9 млн рублей достался компании «Каст». По условиям договора подрядчику предстоит отреставрировать перила и окрасить ограждения, обновить дорожное покрытие и пешеходную зону, восстановить боковые откосы и произвести реставрацию маневрового павильона.
«Их (доски) увезли на реставрацию», – пояснили «Фонтанке» в ГБУ. В «Мостотресте» пообещали обратиться к подрядчику с просьбой установить информационные щиты в ближайшие дни для успокоения горожан. Завершить все работы фирме необходимо до 6 декабря 2019 года.
Справка:
Мост через реку Екатерингофку соединяет Гутуевский и Безымянный острова. Екатерингофский мост возвели в 1910-1914 годах. На тот момент переправа была единственным в городе однопролетным разводным мостом. В последний раз его ремонтировали в 1987-1989 годах. На маневровом павильоне были установлены три памятные доски с именами участников строительства переправы. Мост был признан объектом культурного наследия регионального значения.