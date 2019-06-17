Авто Недвижимость Работа Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+23°C
/ Завтра: +23
$ 64.32р
72.11р
16:32 17.06.2019
Расширенный поиск

Происшествия
17.06.2019 16:19
Печать

Водитель внедорожника задавил женщину, сдавая задом по обочине в Ленобласти

Пожилая женщина погибла под колесами автомобиля днем 17 июня в Кировском районе Ленинградской области. Очевидцы утверждают, что она уже лежала.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло около 12:10 на 8-м километре дороги Шлиссельбург – Нижняя Шальдиха – Путилово. По предварительным данным, 50-летний водитель автомобиля Nissan Pathfinder, двигаясь задним ходом, наехал на 70-летнюю женщину. Пенсионерка погибла на месте.

По словам очевидцев, в момент наезда женщина уже лежала на обочине, пишет «Дорожный инспектор». Обстоятельства произошедшего предстоит выяснить следователям.

Водитель внедорожника задавил женщину, сдавая задом по обочине в Ленобласти



Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
предоставлено компанией РСТИ (ГК «РосСтройИнвест»)
17.06.2019 15:47

РСТИ продолжит продавать ЖК «New Time» по ДДУ

РСТИ (Росстройинвест) получила заключение о соответствии всех очередей жилого комплекса «New Time» критериям Минстроя, позволяющее реализовывать жилье по договорам долевого участия. Соответствующий документ был подписан петербургским Комитетом по строительству.
Setl City
17.06.2019 12:49

«Петербургская Недвижимость» предлагает квартиры бизнес-класса по цене от 126 тыс. руб./кв. м

В июне для клиентов компании действуют специальные условия на покупку квартир в ЖК Svetlana Park — уникальном проекте бизнес-класса, который строится в престижной части Выборгского района.
БФА-Девелопмент
17.06.2019 12:37

Снижен первоначальный взнос по ипотеке в ЖК «Огни залива»

Ключевой финансовый партнер компании «БФА-Девелопмент» — ПАО «БАНК УРАЛСИБ» — снизил размер первоначального взноса до 10% по программе ипотечного кредитования покупателей, приобретающих жилье в строящейся второй очереди ЖК «Огни залива».
Setl City
17.06.2019 11:45

Setl Group начал строить 9 очередь ЖК «Чистое небо»

Setl Group приступил к строительству нового дома в жилом комплексе «Чистое небо». Девятая очередь обладает всеми преимуществами проекта, строящегося в оживленном обжитом микрорайоне, однако расположенного в глубине тихого квартала.
фото предоставлено компанией ГК «Лидер Групп»
17.06.2019 11:31

«Лидер Групп» провела день открытых дверей в ЖК «Балканы»

16 июня в новом жилом комплексе «Балканы» от компании «Лидер Групп» для дольщиков и будущих покупателей состоялся День открытых дверей.
предоставлено ГК «Полис Групп»
17.06.2019 11:13

На фасадах ЖК «ПаркЛэнд» зазеленела листва

Строительная готовность ЖК «ПаркЛэнд» составляет 73%. На объекте завершается отделка фасадов: в настоящее время наносится декоративная окраска - листва и ветви деревьев.
pixabay.com
14.06.2019 17:53

15 июля - круглый стол "Кому и зачем нужны генетические исследования?"

Интернет-портал «ФОНТАНКА.РУ» и петербургский сайт о здоровье «Доктор Питер» в рамках проекта «ЧЕМ БОЛЕЕТ ПЕТЕРБУРГ» проводит круглый стол на тему: "Кому и зачем нужны генетические исследования?"
pixabay.com
14.06.2019 17:16

25 июня - круглый стол "Почему МРТ-диагностику называют дефицитной, когда томографы в городе не загружены"

«Фонтанка.ру» и «Доктор Питер» приглашают принять участие в круглом столе: «Почему МРТ-диагностику называют дефицитной, когда томографы в городе не загружены».
предоставлено авиакомпанией "Уральские авиалинии"
14.06.2019 17:00

Получите кэшбэк 10% на покупку авиабилетов

Авиакомпания «Уральские авиалинии» и международная платежная система JCB объявляют о начале партнёрства и предлагают пассажирам совместную акцию «Улётный кэшбэк» для держателей карт JCB Банка ГПБ (АО).
предоставлено компанией ГК «Лидер Групп»
14.06.2019 15:06

Еще один банк аккредитовал ЖК AEROCITY

Ключевой партнер компании «Лидер Групп» Сбербанк начал выдавать ипотеку в новом жилом комплексе комфорт-класса AEROCITY.
ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»
14.06.2019 14:54

В Парголово готовится к сдаче очередное социальное жилье

СК "Дальпитерстрой" завершает строительство жилого комплекса в Парголово. Больше половины квартир в домах - социальные.
Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»
14.06.2019 11:59

Разработана концепция оформления парадных холлов в «Новом Лесснере»

В жилом комплексе бизнес-класса «Новый Лесснер» компании «Отделстрой» утверждена концепция оформления парадных холлов.