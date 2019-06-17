Водитель внедорожника задавил женщину, сдавая задом по обочине в Ленобласти

Пожилая женщина погибла под колесами автомобиля днем 17 июня в Кировском районе Ленинградской области. Очевидцы утверждают, что она уже лежала.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло около 12:10 на 8-м километре дороги Шлиссельбург – Нижняя Шальдиха – Путилово. По предварительным данным, 50-летний водитель автомобиля Nissan Pathfinder, двигаясь задним ходом, наехал на 70-летнюю женщину. Пенсионерка погибла на месте.

По словам очевидцев, в момент наезда женщина уже лежала на обочине, пишет «Дорожный инспектор». Обстоятельства произошедшего предстоит выяснить следователям.





