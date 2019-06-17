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Происшествия
17.06.2019 16:24
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Смерти в страшном ДТП под Воронежем избежала одна паломница. Она в последний момент не захотела ехать

В ДТП в Воронежской области, где погибли восемь человек, не попала одна женщина: она собиралась отправиться в паломническую поездку, но в последний момент передумала. Единственная выжившая в аварии – десятилетняя девочка. Она находится в сознании, её состояние улучшается. ДТП попало на видео.

Смерти в страшном ДТП под Воронежем избежала одна паломница. Она в последний момент не захотела ехать

Как передают 17 июня «Вести Воронежа», школьница пока находится в реанимации областной детской клинической больницы №2, и её готовят к переводу в отделение. В аварии девочка получила переломы ног, сотрясение мозга и другие травмы. По прибытии в больницу её состояние называли крайне тяжёлым, теперь – стабильным.

Девочка осталась сиротой. Её отец умер от рака в 2018 году, а её многодетная мать стала одной из восьми жертв аварии. Губернатор Воронежской области дал распоряжение оказать девочке всю необходимую помощь.



Изначально областное ГУ МВД сообщало о том, что в ДТП вечером 15 июня на 59-м километре дороги Воронеж – Луганск в Хохольском районе погибли семь человек. По данным местных СМИ, с места увезли в больницу также маму выжившей девочки, но спасти её медики не смогли.

Начальник караула пожарной части Сергей Савостьянов, работавший на месте трагедии, рассказал «Вестям Воронежа», как спасали девочку.

«Она была в сознании, но в состоянии шока. Работники медицинской службы оказывали ей помощь, проводили неотложные действия. Мы смогли её извлечь и загрузить в автомобиль скорой медицинской помощи. Она потому и осталась жива, что её не зажало, – пояснил Сергей Савостьянов.

Чтобы достать других людей, спасателям пришлось разрезать машины.

По предварительным данным полиции, виновником ДТП стал водитель автомобиля «Форд Фокус», 39-летний житель города Семилуки. Он выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус «Фольксфаген Каравелла» под управлением 73-летнего жителя Острогожска.

Видеорегистратор грузовика (по данным местых СМИ, «КамАЗа») зафиксировал последние секунды перед столкновением. Дорога была почти пустая. «Фокус» как раз пошёл на обгон этого грузовика: на записи видно едущий навстречу микроавтобус и тут же – разлетающиеся обломки.

Это видео приобщено к делу в качестве вещественного доказательства, отмечают в МВД. Дело возбуждено следственным отделом ОМВД по Хохольскому району Воронежской области по части 5 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Руководство ГУ МВД по Воронежской области взяло ход расследования на контроль.

В результате лобового столкновения погибли оба водителя, а также пассажир легковушки и пятеро пассажиров микроавтобуса, самому молодому было 27 лет, старшей женщине – 72 года.

По предварительной информации местных СМИ, все пассажиры микроавтобуса были паломниками и двигались домой в Острогожский район из храма в Тульской области. За рулём автомобиля Ford Focus находился 39-летний мужчина. За рулём Volkswagen Transporter – 72-летний водитель; по данным «системы-112», он перевозил паломников из Подгоренского района. Об этом сообщает РИА «Воронеж» и  рассказывает о живой женщине, попавшей в список погибших.

После ДТП оператор единой диспетчерской службы Острогожского района попросил передать информацию о погибшей в аварии женщине в Татарстан, где живут её родственники, в 15:54 воскресенья, 16 июня. Из-за того что оператор записал некорректный адрес, донести информацию до родственников не получилось. А в 17:45 в диспетчерскую службу позвонила сама женщина, числившаяся в списках погибших, и сказала, что она жива и здорова. Она намеревалась поехать в паломническую поездку, но в последний момент передумала.

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